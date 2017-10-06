Песков: Путин и король Саудовской Аравии обсуждали нефтяные рынки

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсуждали на встрече в Кремле ситуацию на мировом нефтяном рынке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Положение дел на нефтяных рынках и взаимодействие в интересах стабилизации конъюнктуры на этих рынках также фигурировало», — пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин лишь «допускал возможность» продления сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти после марта 2018 года. «Это чрезвычайно важный нюанс», — заметил пресс-секретарь.

Ранее президент РФ сообщил в ходе международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», что продление сделки ОПЕК+ в 2018 году будет зависеть от ситуации на рынке.