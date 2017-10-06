Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Британские дизайнеры создали модель одежды в честь Путина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Модель куртки, на создание которой дизайнеров вдохновил образ российского лидера Владимира Путина, выпустил британский производитель Matchless London, известный своими коллекциями.

ТАСС сообщает, что анонсирование модели приурочено к отмечаемому 7 октября 65-летнему юбилею российского лидера. Управляющий директор Matchless London Мануэле Маленотти рассказал в письме, отправленном в агентство, что руководство компании ставит «президента России Владимира Путина в ряд супергероев, отдавая дань уважения его твердому характеру, образу сильного человека, чувству юмора и невозмутимости в качестве мирового лидера».

«В свои 65 лет Путин ездит на лошадях и мотоциклах, играет в хоккей и занимается дзюдо, насколько мы можем судить по сообщениям СМИ», — отмечается в документе.

Куртка Matchless London представлена в модели бомбер, на рукаве расположена нашивка с цифрами 6595. Маленотти пояснил, что именно столько километров насчитали карты Google между самой западной точкой России и самой восточной.

Портал iz.ru ранее сообщил, что в интернете появился видеоролик с интересными фактами из жизни президента России Владимира Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Блогеры создали ролик о достижениях РФ к дню рождения Путина
Фото: ТАСС/Климентьев Михаил
Путин обсудил с лидером Финляндии миссию ООН в Донбассе
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017