Британские дизайнеры создали модель одежды в честь Путина

Модель куртки, на создание которой дизайнеров вдохновил образ российского лидера Владимира Путина, выпустил британский производитель Matchless London, известный своими коллекциями.

ТАСС сообщает, что анонсирование модели приурочено к отмечаемому 7 октября 65-летнему юбилею российского лидера. Управляющий директор Matchless London Мануэле Маленотти рассказал в письме, отправленном в агентство, что руководство компании ставит «президента России Владимира Путина в ряд супергероев, отдавая дань уважения его твердому характеру, образу сильного человека, чувству юмора и невозмутимости в качестве мирового лидера».

«В свои 65 лет Путин ездит на лошадях и мотоциклах, играет в хоккей и занимается дзюдо, насколько мы можем судить по сообщениям СМИ», — отмечается в документе.

Куртка Matchless London представлена в модели бомбер, на рукаве расположена нашивка с цифрами 6595. Маленотти пояснил, что именно столько километров насчитали карты Google между самой западной точкой России и самой восточной.

Портал iz.ru ранее сообщил, что в интернете появился видеоролик с интересными фактами из жизни президента России Владимира Путина.