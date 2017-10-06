Блогеры создали ролик о биографии Владимира Путина

В интернете появился видеоролик с интересными фактами из жизни президента России Владимира Путина.

В частности, в видео упоминается, что глава государства спит не более пяти часов в сутки, за месяц совершает перелеты более чем на 30 тыс. км и может проводить более 10 официальных встреч в день. Кроме того, Путин не пользуется мобильным телефоном.

Ролик был размещен накануне дня рождения российского президента. 7 октября Владимиру Путину исполнится 65 лет.

Ранее в сети появилось видео о достижениях России за время нахождения президента в высших эшелонах власти.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал в пятницу, что свой день рождения Путин отмечает обычно в кругу близких или в кругу коллег.