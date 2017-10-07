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Видеоролик о хобби и увлечениях Путина появился в соцсетях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В социальных сетях появился видеоролик с рассказом о хобби и увлечениях президента России Владимира Путина. 

В видео упоминается, что глава государства любит шпионские романы и фильмы. А на выпускном вечере Путин поспорил с учителем, что съест целый поднос с эклерами. 

Видеозапись появилась в день рождения президента — 7 октября Владимиру Путину исполняется 65 лет. 

Ранее в сети появилось видео о достижениях России за время нахождения президента в высших эшелонах власти.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал в пятницу, что свой день рождения Путин отмечает обычно в кругу близких или в кругу коллег.

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