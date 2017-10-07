Видеоролик о хобби и увлечениях Путина появился в соцсетях
В социальных сетях появился видеоролик с рассказом о хобби и увлечениях президента России Владимира Путина.
В видео упоминается, что глава государства любит шпионские романы и фильмы. А на выпускном вечере Путин поспорил с учителем, что съест целый поднос с эклерами.
Видеозапись появилась в день рождения президента — 7 октября Владимиру Путину исполняется 65 лет.
Ранее в сети появилось видео о достижениях России за время нахождения президента в высших эшелонах власти.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал в пятницу, что свой день рождения Путин отмечает обычно в кругу близких или в кругу коллег.