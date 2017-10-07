Тимати презентует «Президентский бургер» в честь Владимира Путина

В день 65-летия Владимира Путина проект Black Star Burger представляет «Президентский бургер».

Идея гурмэ-эксперимента Тимати и его команды состоит в использовании любимых ингредиентов президента в одном блюде.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) Окт 6 2017 в 10:11 PDT

Бургер из домашней булочки с двумя котлетами из говядины и кусочками копченой индейки включает в себя ломтики маринованных огурцов, домашний сыр двух сортов, смородиновый джем, чесночный соус с хреном и другие составляющие.

Каждый, кто попробует «Президентский бургер» в день рождения президента 7 октября, гарантированно получит подарок — майку от группировки Black Star.