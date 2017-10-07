Путина поздравили с 65-летием лидеры 11 стран

Президента России Владимира Путина поздравили с днем рождения лидеры 11 государств, соообщает пресс-служба Кремля.

«В адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций», — сказано в сообщении.

Так, Путин получил поздравления от президента Армении Сержа Саргсяна, азербайджанского лидера Ильхама Алиева, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и других.

Кроме того, российского лидера поздравил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рассказал о том, как Владимир Путин проведет праздничный день.