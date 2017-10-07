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«Золотого Путина» ко дню рождения президента создали в Петербурге

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Фото: Предоставлено пресс-службой Алексея Сергеенко/alexeysergienko.com
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Петербургский художник Алексей Сергиенко создал двухметровый арт-объект «Золотой Путин» к 65-летию президента России.

По словам художника, картина «представляет собой скорее арт-объект, где изображение выглядит как барельеф, окрашенный золотой краской, что создает объем».

Сергиенко отметил, что арт-объект является ремейком другой его работы «Путин со щенком».

«Я готовил различные коллекции к дням рождения президента на протяжении последних пяти лет. Эту работу можно назвать своеобразной точкой», — цитирует художника «РИА Новости».

Арт-объект экспонируется в пятницу и субботу в галерее на Казанской улице в Петербурге, где он доступен для широкого круга посетителей.

Напомним, в прошлом году к дню рождения Путина выпустили ограниченную партию iPhone 7 с золотым барельефом президента России.

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