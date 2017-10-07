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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«В нашей стране высоко ценят ваш вклад в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства», — говорится в сообщении главы Белоруссии.

Александр Лукашенко отметил, активная позиция Владимира Путина будет «способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств».

Портал iz.ru ранее писал, что в Берлине к дню рождения Владимира Путина уличные художники нарисовали граффити с его изображением. На картине российский лидер изображен сидящим в кресле в окружении белых голубей –– символов мира.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что праздничный день Владимир Путин проведет на работе.

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