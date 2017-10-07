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Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев поздравил в субботу, 7 октября, президента России Владимира Путина с днем рождения.

Алиев поздравил Путина в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства, передает ТАСС.

«Ильхам Алиев сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в высшей государственной деятельности на благо народа России, крепкого здоровья», — отмечается в сообщении.

Российский лидер выразил признательность президенту Алиеву за оказанное внимание и поздравление. Политики в ходе телефонной беседы «выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Россией, опирающиеся на принципы стратегического партнерства, и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, обменялись мнениями по перспективам сотрудничества стран».

Портал iz.ru сообщил, что президента России Владимира Путина с 65-летием поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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