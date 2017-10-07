Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. В своем поздравлении, опубликованном в Instagram, руководитель республики отметил, что Россия была, есть и будет великой страной и могущественной империей.

«Россия была, есть и будет великой страной и могущественной империей, нравится это кому-то или нет! Я поздравляю вас, Владимир Владимирович!» — написал он.



Кадыров также сообщил, что во время прихода Путина к власти страна находилась в упадке. Глава Чечни напомнил про разрушенную экономику, голодающий народ, пустые прилавки, полчища международных террористов и преступность. Он отметил, что перемены произошли по всей стране, в том числе и в самой Чечне.

«Чечня стала единственной в мире территорией, где полностью побежден и с корнями выкорчеван терроризм», — написал Кадыров.

Ранее президента поздравил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

В Кремле сообщили, что праздничный день Владимир Путин проведет на работе.