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Израиль отметил увеличение антисемитских инцидентов на Украине

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Artur Widak
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Министерство по делам диаспоры Израиля опубликовало доклад, в котором сообщается об удвоении количества антисемитских инцидентов на Украине в 2017 году. В документе уточняется, что одновременно в стране проводятся кампании по героизации личностей, которые ответственны за массовые убийства евреев в ХХ веке.

Доклад выпущен к Международному дню памяти жертв холокоста, сообщает ТАСС.

«Второй год подряд на Украине регистрируется наибольшее количество антисемитских инцидентов среди всех стран бывшего Советского Союза», — обращают внимание авторы доклада. При этом отмечается, что со стороны властей Украины нет эффективных действий и это приводит к повторным случаям осквернения одних и тех же еврейских объектов. «Исполнители этих атак не несут никаких наказаний», — указано в докладе. Одновременно отмечается снижение антисемитских инцидентов в России.

Ранее стало известно, что евродепутаты займутся проблемой неофашизма на Украине.

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