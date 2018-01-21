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Гройсман назвал срок начала газовой независимости Украины

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Vladyslav Musiienko
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что через три-четыре года страна сможет сама обеспечивать себя газом.

«Как только это произойдет, мы на 20–30% сможем уменьшить цену газа», — заявил глава кабмина в эфире украинского телеканала ICTV.

В 2015 году «Нафтогаз» прекратил прямые закупки в России и приобретал для отопительных сезонов российский газ, который прошел транзитом через Украину, у европейских посредников.

Как писал портал iz.ru, в декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», обязав Украину выплатить $2 млрд за прежние поставки.

Кроме того, инстанция постановила, что с 2018 года Киев должен ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м российского газа.

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