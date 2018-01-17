Прямой эфир

Украина по решению арбитража возобновит закупки российского газа

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Нафтогаз Украины» с 2018 года вновь начнет закупать российский газ. К этому обязывает решение Стокгольмского арбитража о выкупе у «Газпрома» минимальных объемов голубого топлива.

«С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы», — заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, «Нафтогаз» считает положительным для себя решение суда о ежегодной поставке «Газпромом» 5 млрд куб. м газа «ниже европейской цены», уточняет «РИА Новости».

Напомним, в декабре Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Украинская сторона обязана выплатить $2 млрд за прежние поставки. Объем обязательных ежегодных контрактных поставок снижен с 52 млрд куб. м до 5 млрд. Причем, в отношении 80% этого объема сохранен принцип «бери или плати». Решение действует с 2018 года.

Как писал портал iz.ru, украинская компания заявила о своей победе в суде. Президент Украины Петр Порошенко увидел в решении арбитража подтверждение энергетической независимости страны от России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко назвал условия для продолжения закупки газа у России
Порошенко назвал «исторической победой» решение суда по делу «Нафтогаза»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017