Украина по решению арбитража возобновит закупки российского газа

«Нафтогаз Украины» с 2018 года вновь начнет закупать российский газ. К этому обязывает решение Стокгольмского арбитража о выкупе у «Газпрома» минимальных объемов голубого топлива.

«С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы», — заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, «Нафтогаз» считает положительным для себя решение суда о ежегодной поставке «Газпромом» 5 млрд куб. м газа «ниже европейской цены», уточняет «РИА Новости».

Напомним, в декабре Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Украинская сторона обязана выплатить $2 млрд за прежние поставки. Объем обязательных ежегодных контрактных поставок снижен с 52 млрд куб. м до 5 млрд. Причем, в отношении 80% этого объема сохранен принцип «бери или плати». Решение действует с 2018 года.

Как писал портал iz.ru, украинская компания заявила о своей победе в суде. Президент Украины Петр Порошенко увидел в решении арбитража подтверждение энергетической независимости страны от России.