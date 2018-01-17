«Нафтогаз» назвал сроки возобновления закупки российского газа

«Нафтогаз Украины» возобновит закупки газа у «Газпрома» в I квартале 2018 года при условии соблюдения российской стороной решений Стокгольмского арбитражного суда. С таким заявлением выступил глава украинской компании Андрей Коболев.

Он отметил, что «Нафтогаз» намерен закупать российский газ, если «Газпром» будет «адекватным в имплементации решений Стокгольма», поскольку необходимо проделать «определенную документальную работу», передает «РИА Новости».

Ранее с аналогичным заявлением выступил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, в ближайшее время украинская госкомпания начнет переговоры с «Газпромом».

Как писал портал iz.ru, Стокгольмский арбитражный суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2 млрд за уже поставленный газ. Ежегодно украинская сторона должна закупать у российской компании 5 млрд кубометров газа. Условие «бери и плати» сохранено для 80% от этого объема.