Прямой эфир

«Нафтогаз» назвал преимущества покупки российского газа после решения суда

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что благодаря решению Стокгольмского арбитража Киев получил возможность приобретать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку.

Витренко отметил, что если страна покупает газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена будет включать стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба.

«То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже», — заявил Витренко в «Громадське.ТВ», передает «РИА Новости». 

Стокгольмский арбитраж 22 декабря вынес решение по контракту на поставку российского газа на Украину. Он обязал украинскую компанию закупать у российской стороны не менее 5 млрд кубометров газа в год. «Нафтогаз», в частности, должен выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Нафтогаз» подтвердил задолженность перед «Газпромом»
«Газпром» ответил на заявление «Нафтогаза» о победе в суде Стокгольма

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017