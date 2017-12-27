«Нафтогаз» назвал преимущества покупки российского газа после решения суда

Коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что благодаря решению Стокгольмского арбитража Киев получил возможность приобретать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку.

Витренко отметил, что если страна покупает газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена будет включать стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба.

«То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже», — заявил Витренко в «Громадське.ТВ», передает «РИА Новости».

Стокгольмский арбитраж 22 декабря вынес решение по контракту на поставку российского газа на Украину. Он обязал украинскую компанию закупать у российской стороны не менее 5 млрд кубометров газа в год. «Нафтогаз», в частности, должен выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ.