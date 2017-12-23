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«Нафтогаз» подтвердил задолженность перед «Газпромом»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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«Нафтогаз» Украины подтвердил задолженность перед «Газпромом», однако точную сумму там назвать пока не могут.

22 декабря Стокгольмский арбитраж обязал украинскую сторону выплатить российской компании более $2 млрд за поставленный газ.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев подтвердил решение суда, отметив, что сумму к выплате подтвердить пока не может.

«Есть позитивная разница в пользу «Газпрома». Сразу скажу, что сейчас рано говорить, сколько она составляет. Мы ожидаем транзитный арбитраж, он должен состояться в феврале. В конце февраля мы будем знать полную цифру», — заявил он в интервью украинскому «Пятому каналу».

Как сообщал портал iz.ru, Стокгольмский арбитраж обязал также «Нафтогаз» с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м российского газа.

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