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Три дня просрочки платежа «Газпрому» обошлись «Нафтогазу» в $1,8 млн

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Украинский «Нафтогаз» не выплатил российскому «Газпрому» $2 млрд, которые обязал заплатить Стокгольмский арбитраж 22 декабря. Три дня просрочки обошлись украинской компании в $1,8 млн. Об этом рассказал зампредседателя правления российского газового холдинга Александр Медведев в эфире «Россия 24».

«Пока мы не получили ни денег, ни штрафа», — цитирует ТАСС Медведева. Он напомнил, что каждый день просрочки обходится должнику недешево. «Просрочка идет — уже за три дня $1,8 млн накопилось», — указал он, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Стокгольмский арбитраж 22 декабря вынес решение по контракту на поставку российского газа на Украину. «Нафтогаз», в частности, должен выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ.

Портал iz.ru сообщил, что президент Украины Петр Порошенко назвал «исторической победой» решение арбитражного суда в Стокгольме по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом». В «Нафтогазе» подчеркнули, что требования истца о взыскании 56 млрд были отвергнуты судом. 

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