«Газпром» не будет отзывать апелляцию на решение по спору с «Нафтогазом»

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что российская компания не будет отзывать апелляцию на промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» о контакте на поставку газа.

Он отметил, что после того, как будет вынесено окончательное решение, «Газпром» в рамках первоначальной апелляции сделает необходимые уточнения, передает «Интерфакс».

Медведев не стал уточнять параметры заявления, однако отметил, что оно не касается подтвержденной судом суммы долга. Более того, он подчеркнул, что украинская сторона до сих пор не оплатила присужденную сумму, и ежедневно «Нафтогазу» начисляются $600 тыс. штрафов и пени.

«Мы подаем апелляцию в отношении той части решения, которая нас не устраивает или устраивает не в полной мере», — резюмировал Медведев.

Как писал портал iz.ru, Стокгольмский арбитраж 22 декабря вынес решение по контракту на поставку российского газа на Украину. «Нафтогаз», в частности, обязали выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ.