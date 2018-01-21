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На Украине оценили шансы на победу в случае войны с Россией

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Фото: commons.wikimedia.org
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В случае начала войны с Россией Украина потерпит поражение в течение недели. Об этом заявил экс-спикер украинского МИДа, политолог Олег Волошин. 

Он отметил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Киев планирует получить от США, не повысят шансы страны на победу. 

Волошин подчеркнул неспособность этих комплексов противостоять российским самолетам и крылатым ракетам. 

«Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, бомбардировок и так далее. Я уверен, все прекрасно понимают, что войну с Россией с применением всей мощи российской армии мы проиграем в течение недели максимум», — заявил экс-дипломат в эфире телеканала «112 Украина».

Как сообщал портал iz.ru, начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко 17 января заявил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона комплексы Javelin в течение полугода. 

По словам президента Украины Петра Порошенко, поставки будут осуществляться за счет США

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