Киев обменялся с ДНР и ЛНР списками пленных

Представители Украины и самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) обменялись списками пленных.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, бывшего главы государства Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что освобождение должно произойти в кратчайшие сроки», — написала Олифер на своей странице в Facebook.

Как сообщал портал iz.ru, 18 января состоялась встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. На ней стороны планировали договориться о регламенте проведения второго этапа обмена пленными.