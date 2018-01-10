Киев и Донбасс начали обсуждать второй этап обмена пленными

Представители Украины и Донбасса начали обсуждать второй этап обмена пленными. Встреча контактной группы состоится 18 января в Минске, сообщили газете «Известия» в руководстве ДНР и ЛНР.

Ожидается, что сторонам удастся завершить реализацию формулы «всех на всех», закрепленной в Минских соглашениях, чего не удалось достичь при проведении первого этапа обмена пленными.

На встрече в Минске представители Киева и Донбасса должны приступить к согласованию списков, сообщил уполномоченный от ЛНР по исполнению Минских соглашений Игорь Плотницкий.

«Существуют общие договоренности, и второй этап должен поставить точку в обмене «всех на всех», — сказал он.

Плотницкий также отметил, что украинская сторона всегда находит препятствия для обмена, поэтому существует вероятность, что полноценная процедура обмена снова не состоится.

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Донбасс и Украина готовятся к новому обмену