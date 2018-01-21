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ДНР заявила о причастности Украины к обстрелу автобуса у КПП

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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За обстрелом автобуса в районе пропускного пункта «Еленовка», в результате которого погиб один человек, причастны украинские силовики, сообщили в командовании провозглашенной Донецкой народной республики.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 21 января. В общей сложности за сутки украинские военный 11 раз нарушали режим прекращения огня, используя не только стрелковое оружие.

В частности, силовики использовали артиллерию калибра 122 мм, минометы, вооружения БМП и гранатометы.

«Обращаем внимание миссии ОБСЕ и всего мирового сообщества на очередной факт убийства мирных граждан украинскими карателями», — отметил представитель оперативного командования ДНР.

В свою очередь, Киев отрицает обвинения и утверждает, что автобус обстреляли ополченцы с целью дискредитации ВСУ.

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