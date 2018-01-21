В ДНР сообщили о наращивании военного присутствия Киева в Донбассе

Украина перебрасывает дополнительные армейские подразделения к линии соприкосновения в Донбассе, утверждают в ДНР.

«Мы продолжаем фиксировать наращивание сил и средств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, нашей разведкой получены данные о прибытии в Мариуполь из Херсонской области двух колонн техники из состава 56 отдельной мотопехотной бригады до двух батальонов», — заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

С 23 декабря 2017 года в Донбассе установлено новогоднее перемирие, уточняет ТАСС.

Напомним, Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия называется «страной-агрессором».

Законопроект внес на рассмотрение парламента президент Украины Петр Порошенко. Документ получил статус неотложного. Кроме того, что закон закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных», он допускает введение военного положения на юго-востоке Украины прямым и единоличным решением президента Украины.

Как писал портал iz.ru, ряд депутатов Верховной рады вышли с инициативой отмены только что принятого закона о реинтеграции Донбасса.