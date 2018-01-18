Грызлов указал на санкционирование США силового сценария в Донбассе

Вашингтон фактически санкционировал продолжение силового сценария разрешения ситуации в Донбассе. Это подтверждает решение администрации США начать поставки орудия Киеву, считает постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

«Фактически мы видим, что США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования», — цитирует «РИА Новости» слова политика.

Как писал портал iz.ru, Украина рассчитывает получить летальное оружие из США в 2018 году.