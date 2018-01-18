Медведчук упрекнул Верховную раду в срыве урегулирования по Донбассу

Верховная рада Украины, приняв закон о реинтеграции Донбасса, отвергла Минские соглашения и «поставила крест» на мирном урегулировании конфликта в регионе. Такое мнение выразил глава общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

По его словам, закон представляет собой «широчайший, фантастический, бредовый и абсолютно нереализуемый набор мечтаний о насильственном возвращении территорий».

«Парламент, давно ставший заложником остающихся безнаказанными радикалов и политиканов из «партии войны», своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе», — цитирует Медведчука ТАСС.

Как отмечает агентство, политик подчеркнул, что отсутствие в тексте принятого закона упоминаний о Минских соглашениях свидетельствует о желании Киева продемонстрировать готовность отказаться от взятых на себя обязательств.

Как сообщал портал iz.ru, Верховная рада ранее приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «страной-агрессором». Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины.