Украина нарастила ассигнования на производство оружия почти на 40%

Гособоронзаказ Украины значительно увеличен по сравнению с прошлым годом.

«В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда гривен (около $733 млн)», — сообщил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Он уточнил, что по сравнению с прошлым годом ассигнования выросли на 37%.

В частности, запланированные поставки в украинскую армию противотанкового вооружения увеличены в четыре раза, средств радиоэлектронной борьбы — втрое, антиснайперских комплексов — в десять раз. Порошенко назвал производство беспилотников одним из приоритетов — предусмотрен рост поставок в 4,5 раза.

Украинский лидер уточнил, что противотанковые комплексы — как украинские «Стугна», так и американские Javelin — «должны быть непосредственно в АТО», то есть будут эксплуатироваться при боестолкновениях в Донбассе.

Порошенко также рассказал об удачных испытаниях украинского ракетного комплекса «Ольха». В 2018-м может быть начато серийное производство этой техники, уточняет «Интерфакс».

Как писал iz.ru, ранее Петр Порошенко говорил, что поставляемое из США летальное оборонительное оружие необходимо Киеву для «защиты украинских воинов и мирного населения».