Прямой эфир

Маккейн назвал поставку США Украине ракет Javelin шагом к достижению мира

0
Фото: Global Look Press/Andrew A. Nelles
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin поспособствуют урегулированию конфликта на Украине, заявил американский сенатор-республиканец Джон Маккейн. 

Он назвал решение президента США Дональда Трампа об одобрении таких поставок «шагом в правильном направлении», передает ТАСС

Маккейн выразил мнение, согласно которому оборонительное летальное оружие необходимо Украине для «сдерживания российской агрессии».

Как сообщал портал iz.ru, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что Киев не намерен использовать полученное от США оружие для наступления и приобретает его в целях самообороны

МИД РФ назвал решение Вашингтона о поставках оружия на Украину опасным и представляющим угрозу для процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко осудила решение США о поставках оружия Киеву
Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017