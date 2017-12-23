Маккейн назвал поставку США Украине ракет Javelin шагом к достижению мира

Поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin поспособствуют урегулированию конфликта на Украине, заявил американский сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Он назвал решение президента США Дональда Трампа об одобрении таких поставок «шагом в правильном направлении», передает ТАСС.

Маккейн выразил мнение, согласно которому оборонительное летальное оружие необходимо Украине для «сдерживания российской агрессии».

Как сообщал портал iz.ru, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что Киев не намерен использовать полученное от США оружие для наступления и приобретает его в целях самообороны.

МИД РФ назвал решение Вашингтона о поставках оружия на Украину опасным и представляющим угрозу для процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.