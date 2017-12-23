Порошенко рассказал о целях покупки летального оружия у США
Украина приобрела у США летальное оружие для самозащиты, заявил украинский президент Петр Порошенко.
Он отметил на своей странице в Facebook, что Киев не собирается применять оружие для наступления.
Как сообщал портал iz.ru, Госдеп в ночь на 23 декабря подтвердил поставку Украине летального оружия.
Ведомство отметило, что речь идет о вооружениях оборонительного типа, которые Украина будет применять для самозащиты.
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что решение Соединенных Штатов помешает урегулированию конфликта в Донбассе.