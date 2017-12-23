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Госдеп заявил о поставках на Украину оборонительного вооружения

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Фото: TASS/Maxym Marusenko
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Вашингтон решил поставить на Украину оборонительное вооружение.

Это делается в рамках «построения ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий», говорится в официальном заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт.

В нем подчеркивается, что помощь США носит «исключительно оборонительный характер». «Мы всегда говорили о том, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя», — цитирует документ «РИА Новости».

При этом в заявлении отмечено, что США «сохраняют приверженность выполнению Минских соглашений».

Как сообщал iz.ru, в Кремле считают, что решение Госдепа о поставках летального оружия на Украину может обострить ситуацию в Донбассе.

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