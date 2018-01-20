Ополченец ДНР был убит в ходе операции украинских диверсантов

Военнослужащий из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) был убит украинскими диверсантами в ходе операции.

Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, еще один ополченец получил тяжелые ранения и был захвачен в плен украинскими силовиками, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, в ДНР ранее сообщили, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.