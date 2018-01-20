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В Совфеде предрекли крах Украины из-за закона о реинтеграции Донбасса

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Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru
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Закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой Украины, грубейшим образом перечеркивает Минские договоренности, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Закон не только не вписывается в цивилизованное правовое поле. Он буквально вопиет о неадекватности всей украинской власти, начиная от президента, который инициировал этот закон, и кончая последним депутатом, проголосовавшим за него», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

По мнению российского политика, закон окончательно завел ситуацию в Донбассе в тупик, а его реализация приведет к «полномасштабной войне с самыми непредсказуемыми последствиями».

«Ближайшее время покажет, действительно ли Украина намерена жить по этому закону, что неизбежно закончится крахом, или речь идет об очередной идеологической мишуре», — отметил сенатор.

Как писал портал iz.ru, Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января. Документ, в частности, закрепляет за Россией статус «страны-агрессора».

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