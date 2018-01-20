ДНР заявила о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Как заявил сотрудникам СМИ представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, со стороны украинских силовиков обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов республики.

«Противник применял минометы и вооружение БМП», — отметил представитель ведомства.

Кроме того, в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подчеркнули, что ВСУ выпустили по территории республики более десяти мин.

Помимо этого, в СЦКК отметили, что силовики при обстрелах также использовали бронетехнику.

Напомним, ранее портал iz.ru сообщал, что США хотят вернуть Донбасс в экономику Украины.