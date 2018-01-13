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В ЛНР сообщили об обстреле мирных жителей украинскими снайперами

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Фото: РИА Новости/Александра Хрусталь
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Украинские военные открыли огонь из стрелкового оружия по дачным домам жителей у линии соприкосновения. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Михаил Филипоненко.

Отмечается, что обстрел велся по садовому товариществу «Зеленая роща» 13 января.

«Сегодня в 4:30 утра бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения. В один из домов было прямое попадание в окно», — цитирует «РИА Новости» Филипоненко.

Он не исключил, что обстрел велся по жителю дома. Соседние здания также пострадали — пробиты крыша и стена.

«Люди не пострадали только по счастливой случайности. «Зеленая Роща» находится в пятистах метрах от линии боевого соприкосновения, поэтому очевидно, что украинские снайперы стреляли целенаправленно по домам мирных жителей нашей республики», –– добавил Филипоненко.

С 23 декабря действует режим прекращения огня в связи с Новым годом и Рождеством.

12 января сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен посетить пункт пропуска на линии соприкосновения с ДНР.

Гройсман пояснил, что хочет проинспектировать условия, в которых осуществляется пропуск граждан с украинской стороны.

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