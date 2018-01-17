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Глава Генштаба Украины озвучил сроки получения ракет Javelin из США

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Sergei Stepanov
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Киев может получить противотанковые ракетные комплексы Javelin от США в течение полугода.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко. 

«Они называют разные сроки — от двух до 5–6 месяцев», — приводит его слова агентство УНИАН.

Как сообщал портал iz.ru, Муженко ранее рассказал о ходе подготовки к принятию комплексов Javelin.

По его словам, Украине требуется решить ряд вопросов, связанных с хранением оружия и процедурой его передачи. 

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