Глава Генштаба Украины озвучил сроки получения ракет Javelin из США

Киев может получить противотанковые ракетные комплексы Javelin от США в течение полугода.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

«Они называют разные сроки — от двух до 5–6 месяцев», — приводит его слова агентство УНИАН.

Как сообщал портал iz.ru, Муженко ранее рассказал о ходе подготовки к принятию комплексов Javelin.

По его словам, Украине требуется решить ряд вопросов, связанных с хранением оружия и процедурой его передачи.