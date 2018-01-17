Генштаб ВСУ отчитался о подготовке к поставкам комплексов Javelin из США

Украинские вооруженные силы проводит подготовку к поставке, применению и эксплуатации американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом в среду заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в Брюсселе.

«Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие», — приводит агентство «Укринформ» слова Муженко во время мероприятий в штаб-квартире НАТО.

Глава Генштаба ВСУ добавил, что речь идет и о вопросах безопасности, и об условиях хранения такого оружия, а также об оформлении процесса ее передачи.



Как ранее сообщал портал iz.ru, решение о поставках из США и Канады летального оружия Украине раскритиковали в российском МИДе.