МИД разочарован решением США и Канады о поставках оружия Украине

Решение о поставках из США и Канады летального оружия Украине раскритиковали в российском МИДе. Поставки вооружений будут способствовать втягиванию во внутриукраинский конфликт других стран, заявил замминистра иностранных дел Григорий Карасин.

Об этом высокопоставленный дипломат рассказал «РИА Новости». Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что США и Канада, приняв решение о поставках Украине оружия, открывают ящик Пандоры. Карасин пояснил, что эти страны втягиваются во внутренний конфликт и разжигают его, не думая о последствиях.

Решение Госдепартамента США о поставках летального оружия на Украину может обострить ситуацию в Донбассе, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается поставлять летальное оружие. В свою очередь, президент США Дональд Трамп одобрил бюджет Пентагона, который подразумевает выделение $350 млн на поставки Киеву оборонительного вооружения и подготовки украинских военных.