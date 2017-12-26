Прямой эфир

МИД разочарован решением США и Канады о поставках оружия Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение о поставках из США и Канады летального оружия Украине раскритиковали в российском МИДе. Поставки вооружений будут способствовать втягиванию во внутриукраинский конфликт других стран, заявил замминистра иностранных дел Григорий Карасин.

Об этом высокопоставленный дипломат рассказал «РИА Новости». Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что США и Канада, приняв решение о поставках Украине оружия, открывают ящик Пандоры. Карасин пояснил, что эти страны втягиваются во внутренний конфликт и разжигают его, не думая о последствиях.

Решение Госдепартамента США о поставках летального оружия на Украину может обострить ситуацию в Донбассе, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается поставлять летальное оружие.  В свою очередь, президент США Дональд Трамп одобрил бюджет Пентагона, который подразумевает выделение $350 млн на поставки Киеву оборонительного вооружения и подготовки украинских военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД РФ обвинили Украину в выталкивании Донбасса из состава страны
Замглавы МИД РФ заявил о присутствии на Украине сотен натовских инструкторов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017