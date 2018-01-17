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США поставят на Украину комплексы Javelin за свой счет

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mikhail Palinchak
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Поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину будут оплачены из бюджета США. С таким заявлением выступил украинский президент Петр Порошенко.

Он отметил, что соглашение между странами было заключено в результате «кропотливой работы нашей команды», передает ТАСС.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что страна получит ракетные комплексы в течение ближайшего полугода.

Украина на протяжении нескольких последних лет добивалась от США поставки новых вооружений, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В конце декабря 2017 года в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп одобрил план по предоставлению Киеву оборонительного вооружения и выделил из бюджета $47 млн.

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