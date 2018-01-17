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Первый президент Украины предложил референдум о вхождении в НАТО

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил провести референдум о вхождении страны в НАТО. По его мнению, результат волеизъявления увеличит активность украинских политиков.

«Сейчас украинцы поддерживают, и мы можем ставить вопрос на референдум», — заявил Кравчук.

Голосование также призвано показать Западу стремление Украины к безопасности, добавляет украинское издание «Зеркало недели».

Леонид Кравчук занимал пост президента Украины в 1991–1994 годах и был первым главой нового государства (Украина провозгласила независимость в августе 1991 года). Избирался депутатом рады на протяжении шести созывов (до декабря 2012 года). В настоящее время Кравчук возглавляет общественную организацию «Украина в НАТО».

Как писал iz.ru, президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что одним из приоритетов страны является курс на вступление в НАТО.

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