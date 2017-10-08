Парламентская ассамблея НАТО в 2020 году впервые пройдет на Украине

В 2020 году Украина впервые примет Парламентскую ассамблею (ПА) НАТО. Об этом сообщила замспикера украинского парламента Ирина Геращенко.

«Впервые в 2020 году на Украине пройдет Парламентская ассамблея НАТО. Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня было принято это решение», –– написала она на своей странице в Facebook.

При этом Геращенко подчеркнула, что «Украина стоит на правильном евроатлантическом пути».

ПА НАТО объединяет парламентариев стран — участниц альянса, ее задача –– обеспечивать связь между альянсом и гражданами стран евроатлантического региона. Периодически на заседания приглашаются парламентарии других стран. Ежегодно проводятся две сессии, однако постоянного места проведения нет. Текущая, 63-я сессия проходит в Бухаресте и продлится до 9 октября.

Украинские власти неоднократно заявляли, что приоритетом для страны остается вступление в НАТО. В начале сентября на Украине прошли военные учения Североатлантического альянса Rapid Trident – 2017, в которых приняли участие военнослужащие 15 стран.