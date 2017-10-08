ДНР: под Докучаевск прибыли снайперы с инструкторами НАТО

Разведка самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) зафиксировала переброску шести снайперских групп под руководством инструкторов НАТО в район Докучаевска, который находится примерно в 20 км к югу от Донецка.

Об этом в воскресенье заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«В район города Докучаевска прибыло шесть снайперских групп из состава 28 отдельной механизированной бригады для выполнения задач под руководством инструкторов НАТО», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Басурин добавил, что украинское командование продолжает подготовку снайперских пар под руководством инструкторов из США на полигоне Великоанадольском в Донбассе недалеко от Волновахи.

Ранее командование самопровозглашенной республики заявляло, что на стороне украинских силовиков в Донбассе воюют около 900 иностранцев. По данным ДНР, это инструкторы и наемники.