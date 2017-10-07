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МИД Румынии призвал НАТО обеспечить безопасность черноморских стран

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Фото: Global Look Press/M. Popow
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НАТО необходимо активнее участвовать в обеспечении безопасности стран — участниц альянса в Черном море.

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану на проходящей в Бухаресте 63-й сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.

По словам дипломата, румынские власти «констатировали накопление российских вооружений и сил» в регионе Черного моря после воссоединения Крыма с РФ, передает «РИА Новости».

«Поэтому мы хотели бы, чтобы НАТО активнее участвовала в обеспечении безопасности в прибрежных государствах, и надеемся, что это произойдет в будущем», — сказал Мелешкану.

В августе сообщалось, что США продадут Румынии 54 реактивные системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Сделку на сумму $1,25 млрд одобрил Госдепартамент. Ранее в Румынии прошли крупнейшие в истории страны военные учения НАТО Saber Guardian –2017.

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