Во вторник в Румынии начинаются крупнейшие в истории страны военные учения НАТО Saber Guardian 2017. Старт будет дан после прибытия боевой техники стран — участниц Североатлантического альянса.

Как сообщает «Радио Румынии», учения будут проходить с 11 по 20 июля. В них примут участие примерно 25 тыс. военнослужащих из 23 стран под руководством Европейского командования сухопутных сил США.

В учениях будут задействованы 3 тыс. единиц боевой техники, в том числе 2 тыс. — американской, включая танки Abrams, бронемашины Stryker и Bradley. Для ее доставки в Румынию потребовалось 40 железнодорожных составов по 20 вагонов каждый.

Saber Guardian 2017 проводятся одновременно на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. Главная цель учений — демонстрация способности к быстрому перемещению и сосредоточению союзных сил в любой момент и в любой точке Европы.