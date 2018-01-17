Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство. По его словам, Россия якобы хочет вернуть Украину в свою так называемую сферу влияния и доверять Москве нельзя. Соответствующее заявление украинский президент сделал во вторник на выступлении в рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств.

«Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Всё, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну единственную цель: вернуть нас в свою так называемую сферу влияния, уничтожить украинское государство как таковое», — приводит слова Порошенко «РИА Новости».

Украинский лидер отметил, что из истории следует извлекать уроки, а «агрессору» нельзя верить и его нужно «умиротворять». Порошенко считает, что Кремлю нельзя верить, вне зависимости «от того, под какие режимы он себя маскировал: царский, коммунистический или псевдодемократический».

В ходе выступления украинский президент акцентировал, что за всю историю России присущи такие черты, как «агрессия, ложь, манипуляции, репрессии и подавление свободы слова».

Ранее Петр Порошенко в очередной раз «окончательно попрощался» с Россией. Свое прощание украинский президент связал с введением на Украине безвизового режима со странами Европейского союза в 2017 году, оценив это событие как «окончательное прощай Российской и советской империям».

Аналогичное прощание Порошенко озвучил сразу после предоставления безвизового режима Украине в мае 2017 года, цитируя строки русского поэта Михаила Лермонтова из стихотворения «Прощай, немытая Россия».