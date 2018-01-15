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Порошенко заявил, что в Крыму будет звучать украинский гимн

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Лидер Украины Петр Порошенко заявил, что в Донецке, Луганске и в Крыму будет звучать украинский гимн.

Так он прокомментировал ролик на Facebook, в котором запечатлены поющие гимн республики дети.

Президент Украины отметил, что помнит, как искренне и с каким рвением дети в Покровске Донецкой области пели гимн страны. «В такие моменты утверждаюсь в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе…», — написал Порошенко.

Ранее портал iz.ru сообщал, что бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал обращение украинского лидера Петра Порошенко в ФСБ, в котором он обязуется не вредить интересам РФ.

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