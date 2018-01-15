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Саакашвили прокомментировал «обещание» Порошенко не вредить РФ

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Фото: РИА Новости
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили усомнился в подлинности данных об обращении лидера Украины Петра Порошенко к ФСБ.

Ранее местные СМИ опубликовали расписку Порошенко российским спецслужбам. В ней он обязуется «не вредить интересам России». Как утверждает Саакашвили, возникли сомнения, что глава Украины подписал этот документ. 

На своей странице в Facebook лидер украинского оппозиционного движения «Рух новых сил» и экс-президент Грузии, прокомментировал опубликованные документы. 

Саакашвили отметил, что доверяет журналистам грузинского телеканала «Рустави-2», которые первыми сообщили об этих бумагах. Как сообщает «Газета.ру», кроме того, политик добавил, что официальное опровержение подлинности этих документов администрацией украинского президента «говорит о панике на Банковой улице».

Ранее портал iz.ru сообщал, что грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал  обращение Порошенко в ФСБ России, написанное от руки. В нем лидер украинского государства обязуется «неуклонительно соблюдать российское законодательство», а также не участвовать в деятельности, которая могла бы навредить РФ.

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