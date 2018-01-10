Прямой эфир

Допрос Саакашвили в СБУ длился четыре часа

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер партии «Рух новых сил» («Движение новых сил»), экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из здания Службы безопасности Украины. Допрос политика длился четыре часа.

«Все вопросы касались исключительно политических акций», — сказал Саакашвили журналистам.

Саакашвили также заявил о том, что с 11 января он намерен ездить по Украине для поиска людей в новой власти. Политик также заверил, что и в дальнейшем будет посещать допросы СБУ.

На Украине бывший президент Грузии обвиняется в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

Как сообщал портал iz.ru, суд в Тбилиси 5 января заочно приговорил экс-президента Грузии к трем годам лишения свободы по факту «злоупотребления должностными полномочиями». Власти страны выразили надежду на то, что Саакашвили экстрадируют на историческую родину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБУ вызвала Саакашвили на допрос
Саакашвили виновен
Экс-президент Грузии осужден на три года лишения свободы
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017