Допрос Саакашвили в СБУ длился четыре часа

Лидер партии «Рух новых сил» («Движение новых сил»), экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из здания Службы безопасности Украины. Допрос политика длился четыре часа.

«Все вопросы касались исключительно политических акций», — сказал Саакашвили журналистам.

Саакашвили также заявил о том, что с 11 января он намерен ездить по Украине для поиска людей в новой власти. Политик также заверил, что и в дальнейшем будет посещать допросы СБУ.

На Украине бывший президент Грузии обвиняется в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

Как сообщал портал iz.ru, суд в Тбилиси 5 января заочно приговорил экс-президента Грузии к трем годам лишения свободы по факту «злоупотребления должностными полномочиями». Власти страны выразили надежду на то, что Саакашвили экстрадируют на историческую родину.