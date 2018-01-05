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Саакашвили приговорили в Грузии к трем годам тюрьмы

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Бывший президент Грузии и лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Соответствующее решение принял суд в Тбилиси.

Политика признали виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями», передает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Сандро Гиргвлиани был убит 12 февраля 2006 года. К тюремным срокам были приговорены ряд высокопоставленных сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии.

Спустя два года Михаил Саакашвили, являвшийся на тот момент президентом Грузии, сократил срок лишения свободы обвиненным в убийстве Гиргвлиани сотрудникам полиции.

Как писал портал iz.ru, ранее Киевский суд отказал Саакашвили в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в защите. Поскольку политик лишен гражданства, его могут экстрадировать в Грузию.

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