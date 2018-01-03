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Саакашвили обвинил Порошенко в сговоре с Путиным

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил о существовании сговора против него между украинским президентом Петром Порошенко и российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Саакашвили, 21 декабря Путин и Порошенко обсудили возможность «дать приказ» бизнесмену Сергею Кучеренко свидетельствовать против него. 

«Источник из администрации президента сообщал мне о том, что готовится лишение меня гражданства, потом мой арест. Теперь этот же источник сообщил, что 21 декабря был разговор Путина и Порошенко, где кроме обмена пленными речь шла обо мне», — приводит слова экс-президента Грузии «РИА Новости»

Саакашвили является лидером оппозиционного украинского «Движения новых сил». На Украине он обвиняется  в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». 

Подробная информация о событиях, связанных с деятельностью Саакашвили на территории Украины доступна в сюжете портала iz.ru. 

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