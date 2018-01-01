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Саакашвили встретил Новый год в палаточном городке

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Фото: REUTERS/Oleh Tereshchenko
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Бывший президент Грузии и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили встретил Новый год в палаточном городке. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«После того, что мы пережили и переживаем вместе, не мог встречать 2018 в другом месте. За период борьбы многие из этих людей пострадали: кого-то травмировали, на кого завели дела, кого-то посадили в тюрьму. И всем им нужна поддержка», — отметил Саакашвили.

Он подчеркнул, что следующий Новый год он и его соратники также встретят Новый год у стен Верховной рады, но на этот раз как победители.

«С прошлого года, можем вспомнить, как мы начали борьбу, как мы будили страну, а в следующем — будем вспоминать, как побеждали», — отметил политик.

К записи Саакашвили прикрепил ролик, на котором запечатлено его выступление перед демонстрантами в палаточном городке.

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