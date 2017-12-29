Прямой эфир

Захарова назвала ситуацию с Саакашвили позором для украинцев

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация вокруг Михаила Саакашвили является позором для Украины. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Комсомольская правда».

«Это позор для украинского народа: человек пришлый стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением», — приводит ее слова «РИА Новости».

Дипломат указала на то, что Саакашвили еще и «проблема грузинского народа».

«Проблема в том, что он один из самых раскрученных представителей Грузии в мире и по его неадекватному поведению судят обо всем народе», — пояснила Захарова.

Похожего мнения придерживается и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. 27 декабря она заявила, что приглашение Саакашвили на Украину для работы на высоких должностях стало ошибкой, добавив, что страна не может позволить себе еще одну революцию, к чему призывает экс-президент Грузии.

Вместе с тем, по мнению большинства украинцев, Саакашвили стал политическим деятелем года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голос Саакашвили на записях об акциях в Киеве признали подлинным
Саакашвили исключил возвращение себе гражданства при президенте Порошенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017