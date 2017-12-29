Захарова назвала ситуацию с Саакашвили позором для украинцев

Ситуация вокруг Михаила Саакашвили является позором для Украины. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Комсомольская правда».

«Это позор для украинского народа: человек пришлый стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением», — приводит ее слова «РИА Новости».

Дипломат указала на то, что Саакашвили еще и «проблема грузинского народа».

«Проблема в том, что он один из самых раскрученных представителей Грузии в мире и по его неадекватному поведению судят обо всем народе», — пояснила Захарова.

Похожего мнения придерживается и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. 27 декабря она заявила, что приглашение Саакашвили на Украину для работы на высоких должностях стало ошибкой, добавив, что страна не может позволить себе еще одну революцию, к чему призывает экс-президент Грузии.

Вместе с тем, по мнению большинства украинцев, Саакашвили стал политическим деятелем года.